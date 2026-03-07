¡Repechaje en peligro! Irak advierte que podría no llegar a tiempo para el partido clave

A menos de 20 días de disputarse el repechaje intercontinental que otorgará un cupo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Irak encendió las alarmas tras informar que atraviesa complicaciones logísticas que podrían afectar su traslado a México.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la federación iraquí confirmó que recibió la notificación oficial de la FIFA sobre la programación del partido de repechaje, previsto para el 31 de marzo en la ciudad de Monterrey.

Sin embargo, la federación iraquí señaló que actualmente existen problemas en la logística que podría afectar su preparación y traslado del equipo. Según el comunicado explica que los recientes acontecimientos en medio oriente han paralizado el despliegue del transporte aéreo lo que dificulta el despliegue del plantel.

A esta situación se suman otros inconvenientes. Según detalló la federación, el director técnico del equipo, Graham Arnold, no puede abandonar por el momento los Emiratos Árabes Unidos, mientras que varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico y médico enfrentan problemas para obtener visas de ingreso a México, debido al cierre temporal de algunas embajadas.

Pese a estos contratiempos, la federación iraquí aseguró que mantiene una comunicación permanente con la FIFA y con la Asian Football Confederation, entidades que están al tanto de la situación y monitorean de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

La selección asiática confía en que los problemas logísticos puedan resolverse en los próximos días para garantizar su presencia en el decisivo encuentro que definirá uno de los últimos cupos al Mundial de 2026.

