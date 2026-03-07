Rurrenabaque, el corazón verde de Bolivia que conquista a turistas con selva, río y tradición

En el departamento de Beni, Rurrenabaque se alza como un destino donde la naturaleza y la cultura se encuentran en perfecta armonía. El río Beni abraza la tierra y la selva respira historias antiguas, convirtiendo a esta localidad en un lugar que no solo se visita, sino que se siente.

Las autoridades municipales destacan la importancia del turismo para la economía local. “Gran parte de nuestra población vive del turismo. Queremos que el mundo conozca Rurrenabaque y todo lo que ofrece. Hemos recibido turistas nacionales e internacionales, y eso nos llena de orgullo”, señaló un representante.

Rurrenabaque es también la puerta de entrada al Parque Nacional Madidi, uno de los tesoros naturales más importantes del país.

La famosa feria de La CostaneraCada domingo, cuando el sol apenas empieza a dorar las aguas del río Beni, productores de comunidades lejanas descienden llevando frutos de su trabajo y el alma de la Amazonía hacia la famosa feria de La Costanera.

En este vibrante espacio se encuentra un mosaico de colores, aromas y sonrisas. Plátano, chima, yuca, guineo, refresco de caña de Carmen Florida, frutas exóticas, miel, jugos naturales, remedios caseros y aceites de copayo, caimán y coco se mezclan con pescados frescos como surubí y pacú preparados con recetas que combinan tradición y creatividad. La feria no es solo un mercado: es un encuentro entre la selva y el pueblo, tradición y visitantes.

GastronomíaLa gastronomía local incluye desde carnes jugosas y aromas intensos hasta helados artesanales de chive, maracuyá y queso, que reflejan la riqueza cultural y natural de la región. La hospitalidad en cada restaurante y posada complementa la experiencia, mientras que la capacidad hotelera del municipio, con alrededor de 1.200 camas, asegura opciones para todos los gustos y presupuestos.

Rurrenabaque no solo destaca por su belleza natural, sino también por su compromiso con la sostenibilidad. Es el único destino en Bolivia con certificaciones internacionales en esta área, consolidándose como un referente de turismo verde.

Aniversario

Recientemente, la ciudad celebró 182 años de creación con alegría, identidad y cultura, a través de juegos ancestrales, música y baile, reafirmando su orgullo y su vocación de puerta abierta hacia lo extraordinario.

Rurrenabaque es, sin dudas, un umbral entre el asfalto y la selva, un destino que invita a conectar con la naturaleza, la tradición y la hospitalidad boliviana.



