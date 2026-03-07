Chikungunya golpea Santa Cruz: más de 4.700 casos y seis fallecidos

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz informó que la ciudad registra más de 4.700 casos positivos de chikungunya desde el inicio del brote, con seis fallecidos hasta la fecha.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, señaló que actualmente 34 pacientes permanecen internados, siete de ellos en terapia intensiva. “Estamos trabajando para contener y controlar la enfermedad que nos ha afectado durante los últimos dos meses”, indicó.

Para enfrentar el brote, se inició este sábado una gran minga de limpieza en los distritos 2, 5, 6 y 11 de la ciudad, con la participación del Municipio, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), universidades, organizaciones vecinales y la población en general.

Esta jornada 200 brigadas médicas y 600 funcionarios municipales recorrieron casa por casa en los cuatro distritos programados para brindar atención en hospitales móviles, buscando pacientes y eliminando criaderos de mosquitos en el marco de la gran minga sanitaria.

El Sedes hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en la eliminación de criaderos de mosquitos Aedes aegypti, transmisores de la chikungunya. Se pide a los vecinos retirar recipientes con agua limpia de sus hogares, que serán recogidos por las instituciones participantes.

El director del Sedes, Julio César Koca, aseguró que la actividad busca prevenir nuevos contagios y reforzar las acciones de control sanitario en la ciudad.

