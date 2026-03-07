Chikungunya golpea Santa Cruz: más de 4.700 casos y seis fallecidos

El jefe de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, señaló que actualmente 34 pacientes permanecen internados, siete de ellos en terapia intensiva. Para enfrentar el brote, se inició este sábado una gran minga de limpieza en los distritos 2, 5, 6 y 11 de la ciudad.
07/03/2026 15:02
Escuchar esta nota
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz informó que la ciudad registra más de 4.700 casos positivos de chikungunya desde el inicio del brote, con seis fallecidos hasta la fecha.
Para enfrentar el brote, se inició este sábado una gran minga de limpieza en los distritos 2, 5, 6 y 11 de la ciudad, con la participación del Municipio, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), universidades, organizaciones vecinales y la población en general.
Esta jornada 200 brigadas médicas y 600 funcionarios municipales recorrieron casa por casa en los cuatro distritos programados para brindar atención en hospitales móviles, buscando pacientes y eliminando criaderos de mosquitos en el marco de la gran minga sanitaria.
El director del Sedes, Julio César Koca, aseguró que la actividad busca prevenir nuevos contagios y reforzar las acciones de control sanitario en la ciudad.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:55
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:55