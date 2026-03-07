Registro de abogados vuelve a operar desde este lunes: revisa los requisitos

La Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía (SAJ-RPA) informó, mediante un comunicado público, que a partir del lunes 9 de marzo retomará sus servicios con total normalidad.

Desde la institución señalaron que las personas interesadas pueden consultar los requisitos y realizar sus trámites de manera digital a través de la página oficial del Registro Público de la Abogacía (RPA).

“El día lunes los invitamos a revisar la página oficial del RPA. Allí están todos los requisitos y los enlaces para que puedan realizar su trámite digitalmente”, indicaron ante las consultas de usuarios.

El servicio estará habilitado para abogados y abogadas que deseen registrarse por primera vez, así como para quienes necesiten renovar o reponer su registro profesional.

Según la información oficial, el registro para nuevos profesionales tiene un costo de 450 bolivianos, mientras que la renovación o reposición del documento tiene un costo de 250 bolivianos.

Entre los requisitos para realizar el trámite se encuentra contar con el registro activo de Ciudadanía Digital, habilitado a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

La institución también informó que se realizan envíos del documento hasta la ciudad de Santa Cruz.

Tras la reestructuración del Estado durante la gestión del presidente Rodrigo Paz, el SAJ-RPA pasó a depender del Ministerio de la Presidencia.

Para obtener mayor información, los interesados pueden acudir a las oficinas en la ciudad de La Paz o comunicarse a la línea gratuita 800-109-444.

