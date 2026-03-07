Cumbre en Miami podría abrir oportunidades económicas para Bolivia, afirma analista

La participación del presidente de Rodrigo Paz en la cumbre “Escudo de las Américas”, que se realiza en Miami, podría consolidar la presencia de Bolivia dentro de la política internacional de Estados Unidos y abrir oportunidades económicas para el país, según el analista político Rodrigo Burgoa.

El mandatario boliviano llegó este sábado a la ciudad estadounidense para participar en el encuentro convocado por el presidente norteamericano Donald Trump, donde sostendrá reuniones con líderes políticos y representantes del sector empresarial de la región.

Burgoa señaló que la presencia de Bolivia en este foro es relevante porque muestra que el país vuelve a ser considerado dentro de la agenda internacional de Estados Unidos.

“En primera instancia ya se considera a Bolivia dentro de la política internacional de Estados Unidos. Es interesante que sea parte de esta reunión, que es importante para coordinar varios aspectos de la región”, afirmó.

El analista explicó que el encuentro también puede servir para promover la economía boliviana y fortalecer sectores productivos que dependen de mercados externos.

Recordó que en el pasado el programa comercial de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) beneficiaba a sectores como la manufactura, la joyería, los textiles y otras exportaciones bolivianas hacia el mercado estadounidense. Tras su suspensión, muchas empresas perdieron uno de sus principales destinos de venta.

“Cualquier empresario necesita mercados para prosperar. Necesita saber dónde vender y a quién vender”, señaló.

Burgoa también consideró que las gestiones en este tipo de encuentros podrían contribuir a mejorar la disponibilidad de divisas en el país.

Según explicó, Bolivia atraviesa una situación compleja marcada por la escasez de dólares y las tensiones en el mercado cambiario. Aunque el tipo de cambio oficial se mantiene en 6,96 bolivianos por dólar, en el mercado paralelo la cotización es más elevada.

“Estamos saliendo de una crisis de balanza de pagos. No tenemos suficientes dólares y lo vemos en el tipo de cambio. Un incremento en la libre disponibilidad de divisas sería interesante para la economía”, sostuvo.

Agenda

Durante su participación en la cumbre, Paz tiene previsto un almuerzo con Trump y reuniones bilaterales con el secretario de Estado, Marco Rubio, además de otros encuentros con autoridades y representantes internacionales.

La agenda también incluye, para el domingo, una reunión con un influyente centro de pensamiento en Estados Unidos, donde dialogará con académicos, empresarios, analistas y actores políticos sobre temas económicos y regionales.

