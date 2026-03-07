Analista ve beneficios para Bolivia tras cumbre de Miami con Estados Unidos

La participación de Bolivia en la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en Miami y convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría abrir nuevas oportunidades de cooperación y apoyo internacional para el país, afirmó la analista internacionalista Roxana Forteza.

El encuentro reúne a varios mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, para abordar temas como el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal, además de fortalecer la cooperación regional.

Según Forteza, la participación de Bolivia en este espacio representa una oportunidad estratégica al estrechar relaciones con una potencia mundial como Estados Unidos.

“Para Bolivia es una ventana importante trabajar con una potencia mundial. No estamos hablando de cualquier país vecino, sino de un actor clave que puede ofrecer apoyo en distintos ámbitos”, explicó.

La analista señaló que, además del enfoque en seguridad y lucha contra el narcotráfico, el acercamiento con Estados Unidos podría generar beneficios concretos para el país, como transferencia tecnológica, cooperación técnica, asesoramiento económico y posibles facilidades financieras.

A su juicio, esta nueva etapa en la política exterior boliviana apunta a una mayor apertura internacional y a fortalecer el comercio con distintos mercados.

“Se abre una política exterior más abierta al mundo y al comercio internacional. Estar al lado de aliados estratégicos puede traer ventajas importantes para Bolivia”, afirmó.

Forteza añadió que los efectos de este tipo de acuerdos pueden sentirse con rapidez en el ámbito económico, especialmente en el comercio internacional, donde las empresas bolivianas podrían acceder a mayores facilidades para exportar y obtener créditos.

Durante la cumbre, los líderes firmaron además un acuerdo regional para reforzar la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, iniciativa que busca fortalecer la seguridad en el hemisferio y promover la prosperidad en la región.

La participación boliviana en este foro internacional también incluye reuniones bilaterales y encuentros con empresarios y líderes regionales, con el objetivo de impulsar inversiones y ampliar las relaciones económicas del país.

