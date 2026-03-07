Video: padre busca al agresor de su hijo a la salida de la escuela y termina en pelea viral

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un padre de familia se enfrenta a golpes con un estudiante en las inmediaciones de la Preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en México.

Según las imágenes difundidas en internet, el hombre esperó a la salida del plantel al joven que presuntamente había agredido a su hijo para encararlo.

Cuando el estudiante salió de la institución educativa, el padre lo confrontó y la discusión rápidamente escaló a una pelea, en la que ambos comenzaron a intercambiar golpes y terminaron cayendo al suelo.

Varios jóvenes presenciaron la escena, pero nadie intervino para separar la pelea. De acuerdo con versiones difundidas junto al video, el padre del estudiante agredido también terminó siendo superado durante el enfrentamiento.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió el 2 de marzo, cuando dos estudiantes protagonizaron inicialmente una pelea a golpes cerca del plantel educativo.

La discusión comenzó entre ambos jóvenes y rápidamente pasó a un enfrentamiento físico. Según las versiones que circulan en redes sociales, uno de los estudiantes fue superado durante la pelea y decidió retirarse del lugar.

Minutos después, el joven regresó acompañado de su padre, lo que provocó que la situación se intensificara y derivara en una segunda pelea.

Video viral y tensión en la zona

El enfrentamiento ocurrió en plena vía pública, en una zona frecuentada por estudiantes y vecinos del sector, lo que generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras la difusión del video, autoridades locales informaron que iniciaron investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a las personas que participaron en la pelea.

Hasta el momento, la Universidad de Guadalajara no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles medidas disciplinarias contra los alumnos involucrados, mientras continúan las indagatorias sobre lo ocurrido en las inmediaciones de la preparatoria.

