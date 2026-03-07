Un bebé sufrió quemaduras al tocar la pared de una guardería

La Policía Civil de Santa Catarina, en Brasil, investiga el caso de un bebé de un año y tres meses que sufrió quemaduras de segundo grado en ambas manos mientras se encontraba en una guardería municipal.

El hecho ocurrió el lunes en el Centro Municipal de Educación Infantil Mundo Encantado, ubicado en la ciudad de São Francisco do Sul. De acuerdo con información del medio local g1, el menor habría tocado la pared exterior de un aula modular, que presuntamente se habría calentado por la exposición prolongada al sol, provocándole las lesiones.

Tras el incidente, el bebé fue trasladado de inmediato a una Unidad de Atención de Emergencias (UPA), donde recibió atención médica.

La Policía Militar intervino en el caso y lo registró como lesiones corporales por presunta negligencia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Por su parte, el ayuntamiento informó que la empresa encargada de instalar las aulas modulares será notificada para presentar un informe técnico sobre los materiales utilizados en la construcción.

Además, ingenieros del municipio realizarán mediciones de temperatura en las paredes del aula para establecer si el material o las condiciones ambientales pudieron haber provocado el incidente.

Las autoridades locales también señalaron que otras escuelas del municipio utilizan el mismo sistema de construcción y que, hasta el momento, no se habían reportado situaciones similares.

