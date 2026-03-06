TEMAS DE HOY:
Internacional

Solidaridad ante todo: Vecinos rescatan carga tras choque de un camión y evitan pérdidas al conductor

Un video registra el momento en que la comunidad evita pérdidas totales para el conductor.

Ximena Rodriguez

06/03/2026 19:25

El camión esparció su mercadería por accidente mientras giraba.

Un aparatoso incidente en una curva de China provocó que un camión de carga perdiera gran parte de su mercancía, dejando los productos esparcidos por todo el asfalto. Lo que pudo terminar en rapiña o caos se transformó rápidamente en un ejemplo de organización ciudadana sin precedentes.

Decenas de vecinos de la zona acudieron al lugar de los hechos de forma inmediata para recolectar cada uno de los artículos caídos. Lejos de aprovecharse de la situación, los ciudadanos trabajaron en conjunto para recargar el vehículo y despejar la vía en tiempo récord.

La escena ha dado la vuelta al mundo como un recordatorio de que la solidaridad puede manifestarse ante cualquier imprevisto cotidiano. El gesto colectivo no solo salvó la jornada del conductor, sino que también reforzó los valores de apoyo mutuo en la comunidad local.

