Formalizan denuncia tras intento de asesinato de ciudadano colombiano en Cochabamba

El ciudadano colombiano de 62 años que fue blanco de un presunto ataque de sicarios en la zona norte de Cochabamba formalizó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras el atentado ocurrido el jueves en el sector de Cala Cala. La defensa pidió a la Policía intensificar la búsqueda de los autores del hecho.

El abogado del afectado, Jorge Vásquez, dijo que los dos hombres armados que intentaron matar a su cliente, no lograron concretar su propósito debido a que la víctima resultó ilesa.

“Mi defendido actualmente está estable físicamente, pero emocionalmente está afectado”, afirmó el jurista tras presentar la denuncia ante la Felcc.

El abogado explicó que el caso fue tipificado inicialmente por la Fiscalía como homicidio en grado de tentativa, pero la defensa considera que el hecho reúne características de intento de asesinato, debido a que existió planificación, seguimiento y alevosía en el ataque.

“Este hecho, con todos sus matices, es un intento de asesinato porque hay dolo, saña, alevosía y seguimiento. Incluso habría existido un punto fijo para concretar el ataque”, dijo.

Vásquez comentó que la víctima reside desde hace aproximadamente diez años en Cochabamba, donde mantiene vínculos familiares y sociales y afirmó que no tiene antecedentes penales ni en Bolivia ni en Colombia.

“A mi cliente se lo ha confundido. No tiene cuentas pendientes ni rencillas con nadie. Es una persona de la tercera edad que trabaja de forma honrada”, señaló.

De acuerdo con la defensa, el ciudadano colombiano se dedica principalmente a traer ropa desde su país para venderla en Cochabamba y, en ocasiones, realiza pequeños préstamos a personas conocidas por montos que oscilan entre 1.500 y 2.000 bolivianos.

Tras el ataque, el hombre quedó en estado de shock y con secuelas emocionales. Por ello, su abogado anunció que solicitarán garantías personales para su seguridad.

Las investigaciones continúan y se espera que las cámaras de seguridad de la zona permitan identificar a los atacantes, quienes habrían actuado con cascos que dificultan su reconocimiento.

“Lo que nos limita es que estaban con casco, pero con las imágenes de las cámaras veremos si se puede identificar a los responsables”, indicó Vásquez.

Asimismo, adelantó que se pedirá a los investigadores analizar las características del arma de fuego utilizada durante el atentado.

El abogado también pidió evitar estigmatizar al afectado por su nacionalidad. “No se puede estigmatizar a una persona por ser extranjera. El señor es una persona honrada y no tiene problemas en el país”, concluyó.



Mira la programación en Red Uno Play