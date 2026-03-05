Entre lágrimas y flores despiden a una madre y sus cinco hijos en Cochabamba

En medio de flores, silencio y lágrimas, este jueves fueron enterrados Ana y sus cinco hijos en el Cementerio General de Cochabamba. La despedida estuvo cargada de dolor y consternación por una tragedia que ha golpeado profundamente a la comunidad.

Familiares, vecinos y personas solidarias acudieron al camposanto para acompañar el último adiós. Muchos dejaron flores, mensajes de consuelo y oraciones frente a los ataúdes, en un ambiente marcado por la tristeza y la incredulidad.

El hecho ocurrió la noche del martes en una vivienda del municipio de Sacaba. Según el reporte preliminar, el padre llegó cerca de las 20:00 y encontró sin vida a su esposa, de 31 años, y a sus cinco hijos menores.

Las víctimas fueron identificadas como Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses, cuyos pequeños ataúdes conmovieron profundamente a quienes asistieron al sepelio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la madre habría envenenado a los niños antes de quitarse la vida. El caso fue calificado por las autoridades como presunto múltiple infanticidio seguido de suicidio, mientras continúan las pericias para esclarecer con precisión las circunstancias del hecho.

Ante la tragedia, la Alcaldía de Cochabamba donó seis nichos para el descanso eterno de la familia, gesto que permitió darles sepultura en medio del acompañamiento de la población.

La comunidad permanece conmocionada por la pérdida de seis vidas que hoy fueron despedidas entre abrazos, lágrimas y un profundo sentimiento de tristeza.

