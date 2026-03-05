¡Atención conductores! Despachan 2 millones de litros de gasolina para surtidores de Santa Cruz

El abastecimiento de gasolina en YPFB para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra está garantizado, según aseguraron autoridades y representantes de los surtidores tras una reunión sostenida este jueves con Asosur.

Durante el encuentro se determinó que este jueves se despacharán 2 millones de litros de gasolina destinados a las estaciones de servicio de la capital cruceña, con el objetivo de normalizar el suministro tras las demoras registradas en los últimos días.

La gerente de Asosur, Susy Dorado, explicó que la reunión se realizó para conocer las razones de los retrasos en la distribución del combustible.

“Nos hemos reunido a raíz de las demoras que hemos tenido en los despachos, para saber qué es lo que está sucediendo. La gerencia de Comercialización de YPFB nos ha manifestado que esto se ha debido a que hoy empezaban con el tema de los aditivos y que ya hay un compromiso de que a partir de la una de la tarde se van a empezar a despachar la mayoría de las cisternas”, señaló.

Dorado añadió que los despachos continuarán durante la jornada hasta distribuir todo el volumen de combustible previsto para el día.

Por su parte, el gerente nacional de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza, afirmó que se coordinó con Asosur organización que agrupa a cerca del 80% de las estaciones de servicio privadas para agilizar la asignación de combustible y mejorar los tiempos de abastecimiento.

“Ellos son los que aglutinan al 80% de estaciones de servicio privadas y hemos podido lograr asignar de manera más efectiva a las estaciones de servicio para que puedan sacar con mucha más rapidez y abastecer en mejores tiempos”, indicó.

Mendoza también destacó que la apertura de la planta Discar permitirá reforzar la logística de distribución y facilitar el despacho de combustible.

La autoridad aseguró que el suministro se irá normalizando progresivamente y que en los próximos días se espera una reducción de las filas en los surtidores.

“A partir de hoy vamos a ir garantizando el abastecimiento y en los próximos días ya van a ver que las colas van a reducir y vamos a poder tener abastecida la ciudad de Santa Cruz”, sostuvo.

Respecto a la calidad del combustible, Mendoza afirmó que la gasolina cumple con las especificaciones técnicas y que además se están incorporando aditivos para mejorar su rendimiento.

“La gasolina está dentro de especificaciones y se le está colocando un blindaje para que el combustible ayude a una mejor combustión de los motores y también a su limpieza”, concluyó.

