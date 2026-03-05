Bolivia participará en la cumbre “Escudo de las Américas” convocada por Donald Trump

La Casa Blanca confirmó la participación de Bolivia y otros países de América Latina en la cumbre de mandatarios denominada “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se realizará este fin de semana en la ciudad de Miami.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el encuentro reunirá a líderes de varios países del continente con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, libertad y desarrollo económico.

Entre los mandatarios invitados se encuentran Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia, Rodrigo Chaves de Costa Rica, Luis Abinader de República Dominicana, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Nasry Asfura de Honduras, José Raúl Mulino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Según la Casa Blanca, uno de los principales temas de la agenda será la creación de una coalición regional para combatir el narcotráfico, las bandas criminales y la migración ilegal que afecta a varios países del continente.

Leavitt señaló que durante la reunión Trump buscará promover una estrategia conjunta entre los gobiernos participantes para enfrentar estos desafíos que impactan en la seguridad y estabilidad de la región.

Además, el encuentro también abordará la creciente presencia e influencia de China en América Latina, tema que forma parte de la agenda estratégica de Estados Unidos para reforzar su liderazgo en el hemisferio.

Mira la programación en Red Uno Play