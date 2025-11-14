Rodrigo Paz devolvió la institucionalidad y dignidad a las FFAA, afirmó Santistevan

En un análisis sobre el reciente cambio en el alto mando militar, el coronel retirado y analista en seguridad y defensa, Jorge Santistevan, destacó la importancia de los nuevos nombramientos realizados por el presidente Rodrigo Paz.

Según Santistevan, este relevo representa un retorno a la profesionalización y a la meritocracia dentro de las Fuerzas Armadas.

“El general Víctor Hugo Balderrama, comandante en jefe, y el resto de los nuevos jefes militares son oficiales altamente capacitados, muchos de ellos primeros de promoción y con amplia experiencia”, afirmó Santistevan. El experto agregó que estos oficiales han sido seleccionados por su trayectoria y capacidad, alejándose de los criterios políticos que habían predominado en administraciones anteriores.

Santistevan señaló que durante los últimos años, el uso político de las Fuerzas Armadas y la Policía había afectado su institucionalidad y dignidad.

“Se han utilizado para perseguir fines políticos y montar casos judiciales. El presidente Paz busca devolverles la institucionalidad y el honor que se habían perdido”, explicó.

El analista destacó que ahora la responsabilidad del alto mando es implementar las directrices políticas de Estado, que incluyen el control de fronteras, la recuperación de territorios donde el Estado no tiene soberanía y la preservación del medio ambiente.

Estas políticas, dijo, deben ser ejecutadas con independencia política y económica. “Si las Fuerzas Armadas son autosostenibles, no dependerán de amistades políticas y podrán enfocarse en su misión constitucional”, precisó Santistevan.

El experto también criticó los ascensos masivos realizados por la administración anterior, afirmando que la mayoría de esos oficiales deberían pasar a la reserva. “Esos ascensos respondieron a favores políticos, no a méritos militares”, indicó.

Finalmente, Santistevan concluyó que la nueva era que plantea el presidente Paz tiene como objetivo un alto mando profesional, técnico y moral, que coloque a las Fuerzas Armadas al servicio del pueblo y de la Constitución. “El poder político les está dando la oportunidad de gestionar con responsabilidad y transparencia. Las Fuerzas Armadas están en buenas manos”, aseguró.

