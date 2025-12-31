Conozca cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre en Bolivia, víspera de Año Nuevo

Para este miércoles, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variadas. Algunos departamentos en su mayoría presentarán cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia tendrá tendencia a cielos nubosos y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos nublados y una temperatura de 8°C y alcanzará una máxima de 19°C, se prevé cielos nubosos por la mañana y por la tarde se registrarán tormentas eléctricas, por la noche habrá lluvias. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 4°C, llegando a 13°C presentará cielos nublados, lluvias y tormentas eléctricas por la tarde.

Por su parte, Oruro amanece con un cielo despejado registrará mínima de 6°C y máxima de 19°C, tendrá cielos nubosos y lluvias con tormentas eléctricas durante la tarde y noche, y Potosí tendrá mínimas de 5°C y máximas de 20°C, tendrá cielos nubosos y habrá tormentas eléctricas durante la tarde y lluvias por la noche.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nubosos durante todo el día, además de una temperatura mínima de 13°C y máxima de 27°C cielos nubosos durante todo el día lluvias tormenta eléctrica por la tarde. Sucre cielos nublados y lluvia con tormentas eléctricas por la tarde con 13°C, alcanzando los 23°C con lluvias durante el día, en Tarija tendrá mínima de 17°C y máxima de 25°C, con cielos nubosos durante la mañana, lluvias con tormentas eléctricas por la tarde, y lluvias por la noche.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 22°C y máximas de 33°C se registrarán lluvias por la tarde, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 22°C y ascenderá a 32°C con cielos nubosos durante todo el día tormentas eléctricas por la mañana. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 23°C, y una máxima de 32°C y se esperan cielos nubosos durante todo el día.

En general, se pronostica día nuboso con tormentas eléctricas en varias regiones del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

