Revelan resultados de la autopsia de la mujer hallada muerta y maniatada en Viacha

El fiscal Frank Vásquez reveló este martes a Red Uno, detalles de los resultados del examen forense realizado al cuerpo de la mujer hallada sin vida, maniatada y con graves signos de violencia en la ciudad de Viacha.

El examen forense reveló según la Fiscalía que la mujer fue asfixiada y murió por anoxia, oclusión de orificios respiratorios (nasal, bucal) y asfixia mecánica por sofocación; los antisociales le habrían quitado la vida por presuntamente robarle su celular.

El hecho se suscitó en el municipio de Viacha. Según las investigaciones, la mujer salió de su casa a realizar compras a plena luz del día, visitó a un familiar que se encontraba internado en un hospital y, posteriormente, fue hallada sin vida, con signos de violencia y maniatada.

“Reportamos la muerte de una persona de sexo femenino de 63 años de edad. Los familiares refieren que está sin su celular. Estaba botada en el suelo, maniatada en las manos con su misma chompa y tenía una prenda de vestir en la cabeza”, manifestó el fiscal asignado al caso.

Ahora se busca a los autores y se convocará a varios vecinos, ya que se presume que algunos podrían haber visto a los autores del crimen.

