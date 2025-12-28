Con palabras cargadas de dolor y lágrimas, Maribel Aguilar, madre de los menores atacados en Santiváñez, rompió el silencio para exigir que caiga todo el peso de la ley sobre su expareja. El sujeto, quien ya se encuentra bajo detención preventiva, es el principal acusado de haber ingresado a la vivienda familiar para apuñalar a los dos hermanitos, y asesinar a la hermanita mayor, mientras que dejó al pequeño Dilan con daños irreversibles.

"No me van a devolver a mi hija, ni a mi hijo; me lo dejaron paralítico, ¿Qué justicia puedo encontrar?", dijo la madre en medio de lágrimas.

La investigación dio un giro definitivo gracias a la valentía del pequeño Dilan, de 6 años. Al despertar en la sala de terapia intensiva, el niño pudo relatar los momentos de terror que vivió. Según su madre, el menor reconoció plenamente a su agresor, lo que impidió que el acusado pudiera negar los hechos.

"Mi hijo, gracias a Dios, no ha muerto, y gracias a él se aclaró toda la verdad. Todos los días que voy a visitarlo me dice: 'Él nos hizo, él nos mató, a mi hermanita se la llevó y estaba con hartos cuchillos'", relató Aguilar, describiendo el profundo trauma psicológico que acompaña al niño.

Tras una audiencia de medidas cautelares que duró ocho horas, se determinó el traslado del agresor al penal de El Abra. Durante el proceso, la defensa de la madre subrayó que la autoría está plenamente demostrada, no solo por las evidencias físicas, sino por la declaración coherente del menor sobreviviente.

En cuanto al segundo implicado inicialmente, Nelson Ch. (tío de los menores), la justicia determinó su libertad irrestricta. Tras las investigaciones y el testimonio del propio Dilan, se concluyó que no tuvo ninguna participación en el crimen, quedando libre de toda sospecha.

Mira la programación en Red Uno Play