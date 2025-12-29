En una de las salas del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, el pequeño Dilan, de apenas 6 años, ha logrado abrir los ojos tras el brutal ataque que sufrió en Santiváñez. Sin embargo, el informe médico ha confirmado un diagnóstico devastador, pese a su recuperación el niño no podrá caminar.

La agresión con arma blanca, presuntamente perpetrada por la expareja de su madre, causó un daño severo en su médula espinal que le impedirá volver a caminar.

El Dr. Pablo Dávila informó que Dilan presenta un trauma raquimedular irreversible, lo que significa que el pequeño ha perdido la movilidad y la sensibilidad en sus extremidades inferiores de forma permanente.

"El pronóstico funcional es desalentador", señaló el especialista, mientras el niño permanece bajo vigilancia estricta en la unidad de terapia intensiva.

A su corta edad, Dilan no solo enfrenta una recuperación física dolorosa, sino también el vacío emocional de haber perdido a su hermana en el mismo incidente, un hecho que ha dejado al municipio de Santiváñez y a toda Bolivia sumidos en el dolor.

La familia de Dilan se encuentra en una situación crítica pese al inmenso dolor por la tragedia, deben lidiar con la falta de recursos para, los gastos médicos y medicamentos de alta especialidad para Dilan, además requieren recursos para el sepelio de la hermanita de Dilan, quien no sobrevivió al ataque.

¿Cómo ayudar a Dilan?

Cualquier aporte, por pequeño que sea, será bien recibido y puede marcar la diferencia en la calidad de vida que Dilan tendrá de ahora en adelante.

Línea de ayuda habilitada: 74802751 (Contacto directo con los familiares), le agradecemos de antemano su colaboración.

