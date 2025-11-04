Niño agredido por su tía muestra evolución favorable, pero sigue en terapia intensiva

A casi una semana del trágico hecho en el que una mujer agredió brutalmente a sus dos sobrinos, un niño y una niña, las autoridades médicas informaron que el pequeño, quien continúa internado en terapia intensiva, presenta una evolución favorable, aunque su estado sigue siendo delicado. La niña, lamentablemente, no resistió la gravedad de las lesiones y falleció días atrás.

El director de la Caja Petrolera de Salud, doctor Guillermo Prudencio, confirmó que el menor ha mostrado una buena respuesta al tratamiento médico y que las inflamaciones en su cabeza y extremidades han disminuido considerablemente.

“Hubo una evolución del niño, hay una buena respuesta al tratamiento. Ha mejorado la parte inflamatoria que tenía en la cabecita, al igual que en los miembros. El plan es hacer hoy una nueva tomografía”, explicó el médico.

Según Prudencio, el niño sufrió un traumatismo craneoencefálico severo con fractura de la bóveda craneana y hundimiento óseo, lesiones que podrían requerir una intervención quirúrgica en los próximos días.

“A nivel de la cabecita, el trauma encefálico severo que tuvo provocó inflamación. Hay una fractura en toda la bóveda craneana, con hundimiento de la tabla ósea. Es muy probable que se adopte una conducta quirúrgica, pero solo cuando se haya desinflamado totalmente la zona, probablemente la siguiente semana”, detalló el galeno.

El equipo médico realizará hoy una tomografía de control, estudio que permitirá determinar si el niño puede ser despertado del coma inducido. “Hoy toca la tomografía de control y con eso se va a ver si lo vamos a despertarlo ya o se va a aguantar una conducta quirúrgica”, añadió Prudencio.

Recordemos que, la tía agresora fue enviada por 30 años al penal de palmasola tras su audiencia cautelar. Todo apuntó a que se trató de una venganza.

