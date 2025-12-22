“Que este renacer nos encuentre unidos”: Camacho envía mensaje de fe y esperanza en Navidad

A través de un video difundido en sus redes sociales, el gobernador Luis Fernando Camacho se dirigió a la población boliviana para expresar sus deseos de paz y unidad en estas fiestas. Con un tono reflexivo, la autoridad departamental recordó las dificultades de los últimos dos años, marcados por su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

El reencuentro familiar y el apoyo cruceño

Camacho inició su alocución subrayando el valor de la familia en estas fechas: "Esta Navidad es un tiempo de amor y reencuentro entre la familia". Asimismo, hizo una sentida referencia a su estancia en la cárcel de La Paz, asegurando que el respaldo de la ciudadanía fue su principal sostén.

"Las últimas dos Navidades la pasé lejos, en una cárcel a 4.000 metros de altura, pero nunca me sentí solo, porque mi gran familia, que es Santa Cruz, siempre me hizo sentir que ahí estaba el abrazo cariñoso", manifestó el gobernador.

Solidaridad ante los desastres naturales

El mensaje no solo se centró en su situación personal, sino que incluyó un fuerte componente de sensibilidad social hacia las crisis que afectan al país. Camacho envió un "abrazo solidario" a las familias víctimas de los desastres climáticos, así como a quienes se encuentran lejos de sus hogares o han perdido a seres queridos.

Un llamado al trabajo conjunto

Hacia el cierre de su mensaje, el gobernador apeló a la fe y a la esperanza como motores para superar las dificultades actuales del país. Definió la Navidad como un proceso de "renacer" y llamó a la unidad política y social.

"La Navidad es renacer. Que este renacer nos encuentre unidos y que entre todos trabajemos para que esta sea la hora de Santa Cruz".

Finalmente, reafirmó su "compromiso firme para trabajar por Santa Cruz", augurando un tiempo de mayor prosperidad y cohesión para el departamento y para toda Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play