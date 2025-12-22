Alerta por lluvias intensas en Santa Cruz: prevén crecidas de ríos y piden tomar precauciones

Las autoridades del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) activaron una alerta por precipitaciones en el departamento de Santa Cruz ante la presencia de lluvias inestables que se registran en distintas regiones, con mayor intensidad en la cuenca Ichilo–Yapacaní, donde ya se reporta una importante crecida del caudal.

De acuerdo con los reportes meteorológicos y de monitoreo hidrológico, las lluvias continuarán en los próximos días, con un escenario más crítico previsto para el 24 de diciembre, jornada en la que se espera un incremento significativo de las precipitaciones que podría afectar a varias cuencas y zonas urbanas.

Las áreas bajo mayor riesgo incluyen la cuenca Ichilo–Yapacaní, la cuenca alta del río Grande, la cuenca baja del río Piraí y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde no se descartan riadas, desbordes y posibles deslizamientos, especialmente en zonas vulnerables.

Entre los municipios con probabilidad de afectación se encuentran Yapacaní, San Carlos, San Juan, Buena Vista, Portachuelo, Santa Rosa, San Pedro, Montero, Colpa Bélgica, Warnes, Porongo, Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, El Torno, Samaipata, Fernández Alonso, Mineros, General Saavedra, Pailón, Cuatro Cañada, San Julián, El Puente, Okinawa Uno, Cabezas, Vallegrande, Quirusillas, Mairana, Moro Moro, Pucará, Postrervalle, Camiri y Gutiérrez.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, evitar transitar por zonas cercanas a ríos y quebradas.

