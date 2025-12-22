Rescatan dos cuerpos más y sube a 26 el número de víctimas por la riada en El Torno, Santa Cruz

Las consecuencias de las riadas registradas el pasado 13 de diciembre continúan cobrando vidas y dejando una profunda herida en el municipio cruceño de El Torno. En las últimas horas, las autoridades lograron rescatar dos cuerpos más de personas que fueron arrastradas por la fuerza del río, elevando a 26 el número total de víctimas fatales.

Los hallazgos se produjeron en distintos puntos del departamento. Uno de los cuerpos fue recuperado en Warnes, mientras que el segundo fue encontrado en el kilómetro 15 del municipio de La Guardia. Ambos habrían sido arrastrados desde El Torno por la crecida del río, según informaron las autoridades locales.

El alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar, confirmó el lamentable balance humano y expresó su pesar por la tragedia que enluta al municipio.

“También tenemos el deceso de 26 personas, 23 identificadas y 3 no identificadas. Es lamentable lo que ha sucedido en el municipio de El Torno. Esperemos que ya no haya más decesos porque es mucha la pérdida; prácticamente la familia del municipio está de luto”, señaló la autoridad edil.

Además de las pérdidas humanas, el desastre natural ha dejado severos daños materiales y ha afectado la conectividad de varias comunidades. El alcalde explicó que al menos cuatro puentes fueron arrastrados por la fuerza del agua, lo que ha dejado aisladas a numerosas familias.

“Son cuatro puentes ya identificados plenamente, hasta donde pudimos llegar vía terrestre”, indicó Cuéllar.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la población de El Torno enfrenta días de dolor, incertidumbre y reconstrucción, a la espera de que no se registren más víctimas y de que llegue la ayuda necesaria para superar una de las peores tragedias recientes en el municipio.

Mira la programación en Red Uno Play