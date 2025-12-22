Un violento ataque armado ocurrido la mañana de ayer, domingo cobró la vida de un joven de 25 años en inmediaciones de una discoteca de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando. El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes ya circulan en redes sociales.

La víctima fue identificada con las iniciales G.E.V.S., quien falleció en el lugar tras recibir al menos cinco impactos de bala. El hecho se registró aproximadamente a las 06:00, cerca de un local nocturno.

De acuerdo con el material audiovisual, el joven se encontraba cerca de un toldo cuando un sujeto desconocido, vestido con una chamarra negra, se le aproxima por detrás. En medio de varias personas, el atacante saca un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones, provocando escenas de pánico entre quienes se encontraban en el lugar, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Como consecuencia del ataque, dos personas resultaron heridas. Una de ellas fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde recibe atención especializada. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre su estado de salud.

Efectivos de la Policía Boliviana iniciaron las investigaciones correspondientes, procediendo a la toma de declaraciones de testigos y a la recolección de evidencias, con el objetivo de esclarecer las circunstancias y el móvil del crimen, así como identificar y dar con el paradero del autor del ataque.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles sobre este nuevo hecho de sangre que enluta a una familia.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

