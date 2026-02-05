Suspenden audiencia del juez Hebert Zeballos; se definirá su libertad el 10 de febrero

La situación jurídica del juez Hebert Zeballos, investigado en el polémico caso "maletas", permanece en vilo. La audiencia de apelación a su detención preventiva, en la que el jurista busca recuperar su libertad, fue suspendida y reprogramada para el próximo martes 10 de febrero a las 09:00 de la mañana.

La determinación se tomó tras una solicitud formal de la defensa de Zeballos, argumentando que aún existen incidentes procesales pendientes que no han sido resueltos hasta la fecha. El Ministerio Público se adhirió a este pedido, lo que obligó al tribunal a diferir el acto procesal.

El Consejo de la Magistratura, en alerta

Desde el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, confirmaron su participación activa en el proceso como parte interesada y veedora. Oscar Darío Rivero, representante distrital de la institución, aseguró que no perderán de vista el avance del caso.

"Vamos a estar presentes para ser parte del mismo y asistir a todas las audiencias que sean necesarias", afirmó Rivero Chávez.

Un historial de irregularidades

Más allá de la vía penal por el caso "maletas", el panorama para el juez Zeballos es crítico en el ámbito administrativo. El Consejo de la Magistratura confirmó que el funcionario enfrenta procesos internos:

17 procesos disciplinarios abiertos: Todas estas causas ya han sido admitidas y se encuentran radicadas en los juzgados disciplinarios correspondientes.

Vigilancia institucional: La Magistratura busca asegurar que las faltas en el ejercicio de sus funciones sean sancionadas independientemente del resultado del proceso penal.

La cita del 10 de febrero será clave para determinar si Zeballos continúa enfrentando las investigaciones desde la cárcel o si la justicia le otorga medidas sustitutivas.

