Aprehenden al principal acusado de dejar en coma a menor durante sparring en gimnasio

El director de la Felcc, coronel Gilmar Valencia, precisó que, además del principal acusado, se procedió al arresto de otros dos participantes del combate que se desarrolló el día del incidente. Todos los involucrados se encuentran prestando su declaración informativa ante el Ministerio Público. 

Charles Muñoz Flores

05/02/2026 16:14

Aprehenden al principal acusado de dejar en coma a menor en sparring. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó la aprehensión de Pablo M., señalado como el principal acusado en el caso del menor de 15 años que quedó en coma tras participar en un sparring de boxeo en un gimnasio de Santa Cruz. Además, dos boxeadores fueron arrestados por su presunta participación en el hecho.

El director de la Felcc en Santa Cruz, coronel Gilmar Valencia Fernández, informó que la intervención policial se realizó en el marco de la investigación por lesiones graves sufridas por el adolescente durante el combate.

“El día de hoy se ha procedido a la aprehensión de un sujeto que está involucrado en el tema de las lesiones graves que han sido protagonizadas a un joven de 15 años en un sparring, en una pelea de boxeo, donde ha causado daños muy grandes a este joven”, señaló la autoridad policial.

Valencia precisó que, además del principal acusado, se procedió al arresto de otros dos participantes del combate que se desarrolló el día del incidente. Todos los involucrados se encuentran prestando su declaración informativa ante el Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas. 

 

