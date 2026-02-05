Implicados en el asesinato de taxista en Cochabamba enfrentan proceso penal

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó sobre la situación legal de los dos presuntos implicados en el asesinato del taxista Juan Carlos Gonzáles Rodríguez, de 36 años, ocurrido en noviembre de 2024. El caso continúa en etapa de investigación para determinar las responsabilidades.

Según la autoridad, tras varios meses de trabajo investigativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía, el análisis tecnológico y la georreferenciación de dos teléfonos celulares permitieron identificar a Rosemar C. M. y Francisco A. C., ambos de aproximadamente 38 años, como presuntos involucrados en el hecho.

El Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra ambas personas. El pasado 3 de febrero fue aprehendida la mujer, mientras que horas después el hombre se presentó ante dependencias policiales, ejecutándose la segunda orden. Actualmente, Francisco A. C., cumple detención preventiva en el penal de San Sebastián, mientras que Rosemar C. M., guarda detención domiciliaria con custodia policial.

Tejerina señaló que la Fiscalía presentó una apelación, al no estar conforme con la determinación judicial, y anunció que las investigaciones continúan para identificar a una tercera persona del entorno familiar que presuntamente habría participado en el crimen.

Durante el proceso, los investigados hicieron uso de su derecho constitucional a guardar silencio; sin embargo, el fiscal indicó que existen otros elementos indiciarios que permiten sostener la probabilidad de autoría, motivo por el cual la autoridad jurisdiccional dispuso las medidas cautelares.

De acuerdo con los antecedentes, el taxista desapareció el 22 de noviembre de 2024 luego de salir a trabajar. Tras una semana de intensa búsqueda por parte de sus familiares, su cuerpo fue hallado sin vida en el municipio de Santibáñez. Las investigaciones establecen que el móvil del crimen habría sido el robo del vehículo.

Mira la programación en Red Uno Play