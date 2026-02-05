TED Santa Cruz presentará este viernes el reporte de candidatos habilitados e inhabilitados

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que este viernes se brindará un reporte oficial sobre la lista de candidatos habilitados e inhabilitados para las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

De acuerdo con el calendario electoral, el plazo para la sustitución de candidatos inhabilitados por no cumplir requisitos, así como de aquellos que renunciaron, se inició el lunes 12 de enero y concluye este jueves 5 de febrero.

“Mañana (viernes) vamos a dar un reporte oficial. Son muchos los ciudadanos que han sido inhabilitados; recuerden que han sido más de 1.900 candidatos los que han sido inhabilitados por el TED”, informó Monasterio.

La autoridad electoral recordó que los delegados de las organizaciones políticas tienen plazo hasta la medianoche de este jueves para presentar la sustitución de candidatos inhabilitados o de quienes hayan presentado su renuncia.

Cabe destacar que para este proceso electoral, en el que se elegirá a alcaldes, asambleístas, y gobernador de Santa Cruz, se presentaron un total de 5.602 carpetas ante el TED, de las cuales solo el 30% cumplió con todos los requisitos exigidos.

