APB-Súmate confirma notificación que habilita a Manfred Reyes Villa para la reelección

La militancia de la alianza Súmate informó que ya fue notificada con la resolución que habilita la candidatura del alcalde Manfred Reyes Villa para buscar la reelección en las próximas elecciones subnacionales del 22 de marzo, aunque hasta el momento el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba no emitió un comunicado oficial.

El candidato a primer concejal por APB-Súmate, Mauricio Noya, señaló que la notificación fue recibida la mañana de este jueves y aseguró que la decisión sienta un precedente respecto a las observaciones presentadas contra la postulación.

“Hemos sido notificados esta mañana, entendemos que esto podría prolongarse, pero esto sienta un precedente. La situación queda clara en el sentido de que Manfred cumple con los requisitos, con la normativa y está habilitado”, afirmó.

Noya indicó que, si bien el caso podría ser trasladado a instancias nacionales en La Paz a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE), considera que el análisis jurídico debería mantenerse en la misma línea.

“Entendemos que la lectura tendría que ser la misma y la decisión marcharía en el mismo camino”, agregó.

Desde Súmate también señalaron que la situación es distinta a otros casos vinculados a la reelección, al considerar que la postulación de Reyes Villa se enmarca en lo establecido por la Constitución Política del Estado aprobada en 2009.

De acuerdo al candidato, la Sala Plena del TED de Cochabamba resolvió declarar improbada la demanda de inhabilitación presentada por el diputado de Unidad, Julio César Carvajal, quien argumentaba una presunta vulneración a los límites constitucionales de la reelección.

Por su parte, Reyes Villa sostuvo que su candidatura se encuentra dentro del marco legal.

El proceso electoral continúa mientras se aguarda una comunicación oficial del TED sobre la resolución que habilita la candidatura.

