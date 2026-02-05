Rolando Morales se sometió al 'Detector de Mentiras' y habló de todo

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por la alianza Patria, Rolando Morales Zeballos, dejó por un momento el discurso político y mostró su lado más personal durante su participación en el segmento 'Detector de Mentiras', conducido por el Dr. Otto Fraude en El Mañanero de Red Uno, donde habló de su vida cotidiana, sus gustos y también de su visión sobre la situación actual del departamento.

Entre risas y respuestas distendidas, Morales contó que en casa lo llaman “Roly”, que tiene 68 años, es casado y que suele colaborar con las tareas del hogar.

Aunque admitió que cocina pocas veces, aseguró que le gusta hacerlo y que su especialidad son los huevos fritos. También comentó que realiza caminatas para mantenerse activo y que disfruta de la comida tradicional cochabambina, como el ají de lengua, el picante y la chicha.

En el plano político, el candidato calificó la actual gestión departamental como una Gobernación “yesca”, señalando que la administración del gobernador Humberto Sánchez se vio afectada por la confrontación política entre los expresidentes Luis Arce y Evo Morales, lo que habría limitado el acceso a recursos y debilitado la gestión.

Morales aseguró que su candidatura responde a un compromiso personal con Cochabamba y señaló que busca trabajar de manera cercana al Gobierno nacional para concretar proyectos y cumplir sus propuestas.

En ese marco, mencionó que mantiene contacto con autoridades nacionales de distintas carteras para impulsar iniciativas en caso de llegar a la Gobernación.

Durante la entrevista también habló de sus gustos personales: dijo que prefiere la carne blanca por el costo elevado de la carne de res, que le agradan alimentos como la papa en sus distintas variedades, la cebolla y el coliflor, y que disfruta bailar diablada, danza que llegó a practicar en el Carnaval de Oruro.

El candidato expresó además respeto por los demás postulantes a la Gobernación, afirmando que todos cuentan con experiencia política, y señaló que continuará recorriendo distintas regiones del departamento, especialmente el trópico, donde aseguró haber trabajado durante más de 15 años junto a productores.

Finalmente, Morales se refirió a las recientes quejas por la calidad del combustible, indicando que, aunque no tuvo problemas personales, se suma al pedido ciudadano para que el Gobierno y YPFB atiendan los reclamos y den una solución al tema.



