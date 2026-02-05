Atención votantes: esta es la fecha del sorteo de jurados para las subnacionales

El Tribunal Supremo Electoral definió las fechas del sorteo y publicación de jurados para las elecciones subnacionales. Conoce el cronograma y los plazos para presentar excusas.
05/02/2026 10:50
De cara a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la ciudadanía las fechas clave del calendario electoral, entre ellas el sorteo y la publicación de la lista de jurados electorales.
La población podrá verificar si fue designada para cumplir esta función y, en caso de contar con una causal válida, presentar su excusa dentro del plazo establecido.
Fechas importantes del calendario electoral
El Órgano Electoral detalló las siguientes actividades:
5 de febrero
Finaliza el registro de medios de comunicación
Publicación de la lista de ciudadanas y ciudadanos inhabilitados
Del 5 al 8 de febrero
Recepción y tratamiento de reclamos
Del 6 de febrero al 18 de marzo
Sustitución de candidatas y candidatos inhabilitados
10 de febrero
Publicación de la lista de medios habilitados
20 de febrero
21 de febrero
Publicación de la lista oficial de jurados
¿Qué pasa después del sorteo?
Luego de la publicación, el TSE habilitará el plazo para que las personas designadas puedan presentar sus excusas, siempre que cuenten con una causa debidamente justificada, según lo establecido por norma.
Las autoridades electorales reiteraron la importancia de que la ciudadanía esté atenta al calendario y cumpla con sus responsabilidades, para garantizar un proceso transparente y ordenado.
