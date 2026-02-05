Atención votantes: esta es la fecha del sorteo de jurados para las subnacionales

De cara a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la ciudadanía las fechas clave del calendario electoral, entre ellas el sorteo y la publicación de la lista de jurados electorales.

La población podrá verificar si fue designada para cumplir esta función y, en caso de contar con una causal válida, presentar su excusa dentro del plazo establecido.

Fechas importantes del calendario electoral

El Órgano Electoral detalló las siguientes actividades:

5 de febrero Finaliza el registro de medios de comunicación Publicación de la lista de ciudadanas y ciudadanos inhabilitados

Del 5 al 8 de febrero Recepción y tratamiento de reclamos

Del 6 de febrero al 18 de marzo Sustitución de candidatas y candidatos inhabilitados

10 de febrero Publicación de la lista de medios habilitados

20 de febrero Sorteo público de jurados electorales

21 de febrero Publicación de la lista oficial de jurados



¿Qué pasa después del sorteo?

Luego de la publicación, el TSE habilitará el plazo para que las personas designadas puedan presentar sus excusas, siempre que cuenten con una causa debidamente justificada, según lo establecido por norma.

Las autoridades electorales reiteraron la importancia de que la ciudadanía esté atenta al calendario y cumpla con sus responsabilidades, para garantizar un proceso transparente y ordenado.

Mira la programación en Red Uno Play