Quezada le dice a Rafael 'El Adivino' que Santa Cruz tendrá carreteras que duran 100 años

Rafael “El Adivino” entrevistó a Mauricio Quezada durante su participación en El Mañanero

Miguel Ángel Roca Villamontes

05/02/2026 9:33

Mauricio Quzada. Foto Red Uno

Escuchar esta nota

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mauricio Quezada, participó en el segmento humorístico “Adivina quién manda”, durante su visita al programa El Mañanero de Red Uno, espacio en el que expuso parte de sus propuestas de cara a las elecciones municipales.

El segmento forma parte de uno de los espacios habituales del programa, en el que Rafael “El Adivino” interactúa con figuras públicas y candidatos que visitan el set de Red Uno, combinando sátira con temas de actualidad política.

La participación de Quezada se dio tras la entrevista en la que el candidato presentó sus principales planteamientos para el departamento, vinculados con la lucha contra la corrupción y proyectos carreteros.

Quezada dijo que vio en la ¿bola del futuro’ que él será gobernador y hará que Santa Cruz tenga carreteras que duren 100 años y que estas tienen 6 carriles.

Durante el espacio humorístico, el aspirante a la Gobernación compartió el set con el elenco del programa, en un formato distendido que busca acercar a los candidatos a la audiencia.

 

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

