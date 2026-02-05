Incertidumbre por combustible: Exministro Álvaro Ríos pide al Gobierno una fecha clara para normalizar la calidad técnica de la gasolina

En medio de una jornada marcada por bloqueos de choferes en Oruro, La Paz y Santa Cruz debido a daños mecánicos atribuidos a la calidad de combustible, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, cuestionó la falta de transparencia del Gobierno y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El experto señaló que la prioridad absoluta debe ser dar certezas técnicas a la población antes que buscar justificaciones históricas.

El "quid" del asunto: ¿Cuándo habrá gasolina bajo norma?

Para Ríos, la crisis ha generado un estado de desconfianza que paraliza al usuario. Según el exministro, el Ejecutivo está fallando en la comunicación estratégica y técnica que el país requiere para retomar la normalidad.

“El gobierno debería salir muy pronto a decir cuándo le va a entregar al país una gasolina en especificación... Creo que tiene que salir y decir: ‘Señores, vamos a normalizar la entrega de gasolina en especificación a partir del domingo’”, afirmó Ríos, subrayando que la falta de un cronograma concreto equivale a un desabastecimiento.

El experto insistió en que la preocupación ciudadana es legítima y urgente: “La fecha, ese es para mí el quid del asunto, es cuándo van a entregar porque la gente está un poco asustada y afligida porque no sabe si ir a cargar o no cargar”.

Cuestionamientos a la "herencia" y la contaminación simultánea

Ríos puso en duda la explicación oficial de YPFB, que atribuye el problema a "producto residual" en tanques antiguos heredados de gestiones pasadas. Para el exministro, no resulta técnicamente lógico que múltiples centros de almacenamiento fallen al mismo tiempo por la misma causa.

Dudas sobre la versión oficial: “Me sorprende que usen tanques antiguos simultáneamente en Paraguay y en Arica. O sea, algo no cuadra, definitivamente, no hay una explicación técnica adecuada para qué ha pasado” .

Falla de control: “¿Dónde está la ANH que no ha podido detectar la salida de esta gasolina fuera de especificación para que se vaya a los surtidores y al consumidor final?”, cuestionó.

“No me cabe a una respuesta técnica adecuada... decir que 'el anterior gobierno', 'ha sido una herencia' que todos los tanques al mismo tiempo se hayan contaminado con la herencia que se dejó hace aproximadamente 3 meses”, sentenció, descartando además que el problema provenga del etanol boliviano, al cual calificó como un aditivo limpio.

Un problema que "traerá cola"

Finalmente, Ríos advirtió que la resolución de este conflicto no termina con la limpieza de los tanques. El daño reputacional a YPFB y las demandas de compensación por vehículos afectados generarán un escenario complejo a corto plazo.

“Es un tema penoso y muy difícil, va a traer mucha cola... Lo principal para mí en este momento es que nos digan cuándo van a abastecer el mercado boliviano con gasolina que esté dentro de especificación”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play