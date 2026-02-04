¿Cómo los conductores pueden cuidar sus motores? Un mecánico lo explica

Ante la crisis de combustible que atraviesa el país, los talleres mecánicos se encuentran colapsados. Solo en el último mes, la acumulación de carbonilla —un residuo sólido y negro derivado de la mala combustión— ha dejado fuera de circulación a cientos de vehículos.

El experto Luis Fernando Suárez, tras recibir más de 40 casos en apenas dos días, advierte que el problema no es de mantenimiento, sino del combustible actual. A continuación, presentamos las acciones clave que debe tomar para evitar reparaciones que pueden oscilar entre los Bs 1.000 y Bs 6.000.

1. Detectar los síntomas a tiempo

Antes de que el motor sufra un daño irreversible (como una rotura total), el vehículo suele presentar señales de alerta:

Pérdida de potencia o "compresión".

Fallas en el encendido o motor que se apaga solo.

Funcionamiento irregular (el motor "tiembla" o falla en ralentí).

Inyectores obstruidos por suciedad visible.

2. Medidas preventivas en casa

Si su vehículo aún funciona pero nota pequeñas fallas, los expertos recomiendan cambiar los hábitos de conducción mientras se normaliza la calidad del combustible:

No deje el vehículo parado: Mientras menos se usa el motor, más rápido se solidifica la carbonilla. Úselo todos los días.

Calentamiento matutino: Tómese unos minutos extra para calentar el motor por la mañana antes de iniciar la marcha.

Aceleraciones estratégicas: En trayectos seguros, se recomienda dar aceleradas un poco más fuertes de lo habitual para ayudar a que el flujo de aire y calor desprenda parte de los residuos en la cámara de explosión.

3. El paso definitivo: Limpieza técnica

Si la carbonilla ya se adhirió a las válvulas de admisión, el motor dejará de sellar herméticamente y perderá fuerza. En este punto, la solución es acudir a un taller especializado para:

Limpieza de válvulas por admisión: Es un procedimiento menos invasivo que evita desarmar todo el motor si se hace a tiempo.

Limpieza de inyectores: Fundamental para recuperar la pulverización correcta del combustible.

Inspección con cámara endoscópica: Permite ver el estado real de la cámara de explosión sin desmontar piezas costosas.

Según las explicaciones brindadas por el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB, existen múltiples factores en el suministro actual. Los mecánicos sugieren que el exceso de etanol en la mezcla (superior al 14% que resisten los vehículos no flex) es una de las causas principales de esta saturación de residuos.

"No lo dejen pasar. Mientras más tiempo pasa, la carbonilla se vuelve tan sólida como una piedra, impidiendo que las válvulas cierren y provocando que el motor falle por completo", afirmó Suárez.

Mira la programación en Red Uno Play