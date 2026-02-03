“Cero tolerancia al avasallamiento”: Plan nacional busca liberar alrededor de 90 mil hectáreas

El Viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, oficializó en Santa Cruz el inicio de una estrategia nacional de "cero tolerancia" contra la toma ilegal de predios.

"Hemos comenzado en Santa Cruz porque nuestro presidente nos ha dado un mandato, cero tolerancia al avasallamiento", afirmó la autoridad a tiempo de que mencionó la posesión de la nueva dirección del INRA.

Según Vaca Díez, aunque las cifras oficiales han sido históricamente escasas, reportes del sector productivo (CAO) estiman que existen cerca de 90 mil hectáreas afectadas en alrededor de 300 predios. El viceministro enfatizó que, si bien la crisis es crítica en el oriente, este es un problema nacional que requiere un golpe de autoridad definitivo.

La intervención técnica incluirá una auditoría integral multidisciplinaria con peritos informáticos para transparentar la gestión de la información tecnológica y económica.

"Aquí ha habido manejo de recursos de la comunidad internacional; tenemos en puerta 40 millones de dólares para terminar el saneamiento", advirtió la autoridad sobre la fiscalización de fondos externos.

El plan estratégico busca despolitizar el INRA para devolverle su carácter técnico y garantizar el respeto irrestricto a la propiedad privada en todo el territorio. Según Vaca Díez, es imperativo incentivar la producción y abrir paso a sectores como el turismo, que genera millones de dólares a nivel global.

Finalmente, el Gobierno aseguró que las investigaciones se realizarán estrictamente bajo el marco legal vigente para no vulnerar derechos establecidos. "Hay que investigar y sancionar, pero siempre en el marco de la ley", concluyó el viceministro al delinear la nueva hoja de ruta agraria.

Mira la programación en Red Uno Play