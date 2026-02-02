Mónica Justiniano asume la dirección del INRA en Santa Cruz

Este lunes se llevó a cabo la posesión de Mónica Justiniano como nueva directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, en un acto encabezado por el viceministro de Tierras, Armando Vaca Díez y el gobernador Luis Fernando Camacho.

El viceministro destacó la importancia de la labor del INRA para garantizar el respeto a la tierra y al derecho propietario, asegurando que el trabajo se realizará de manera conjunta entre el sector público y privado.

“Hoy en Santa Cruz tenemos la oportunidad de reconstruir desde una institución que ha sido vapuleada durante 20 años. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos en conjunto”, afirmó el viceministro.

La posesión de Justiniano llega luego de semanas de solicitudes por parte de la institucionalidad cruceña para un cambio en la dirección del INRA, con el objetivo de frenar los avasallamientos, sanear tierras y transparentar el manejo de la institución, fuertemente cuestionada en los últimos 20 años.

Durante el acto, la nueva directora expresó su compromiso con la gestión del INRA en Santa Cruz.

“Con profunda responsabilidad y compromiso, asumo la dirección departamental del INRA en Santa Cruz, en un momento clave para la historia agraria de Bolivia”, dijo Justiniano.

La autoridad, abogada de profesión con 20 años de experiencia en derecho agrario y en la función pública, resaltó la importancia de la ley 1715 y del saneamiento de la propiedad agraria como herramientas para brindar seguridad jurídica a los productores.

Justiniano afirmó que su prioridad será frenar los avasallamientos y regularizar la propiedad de la tierra en Santa Cruz, tarea que se ha visto reforzada en los últimos días con operativos de desalojo liderados por autoridades departamentales y policiales.

