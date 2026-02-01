Bermejo: Suspenden el paso en Chalanas por fuerte crecida del río

El notable incremento en el caudal del río Bermejo en Tarija, generado por las fuertes lluvias registradas en las cabeceras durante la madrugada, ha inhabilitado temporalmente el paso por el Puerto de Chalanas. Esta restricción se aplica estrictamente para evitar accidentes ante la potencia de la corriente, aunque el cauce se mantiene dentro de sus márgenes.

Como alternativa de transporte, el Puente Internacional continúa habilitado las 24 horas del día para asegurar el flujo de personas entre ambos países. Se insta a los usuarios a evitar las zonas ribereñas y utilizar exclusivamente el viaducto para cruzar la frontera de manera segura.

En cuanto al estado de las carreteras, la ruta Panamericana hacia Tarija está expedita, pero requiere una conducción cautelosa por parte de los choferes. Sin embargo, el tramo hacia el Gran Chaco exige cuidados adicionales debido al deterioro de la capa asfáltica.

