Joven de 20 años muere ahogado al rescatar a su mascota en el Plan 3.000

Lo que debía ser una jornada de descanso y paseo familiar terminó en una tragedia que conmociona a la zona del Plan 3.000. Tras casi 24 horas de búsqueda, equipos de rescate hallaron este mediodía el cuerpo sin vida de Alejandro Cordero, un joven de 20 años que se ahogó tras lanzarse a una laguna para rescatar a su perrita.

Un acto de heroísmo con final fatal

El hecho se registró la tarde del sábado en la laguna Esperanza. Según los informes preliminares, Alejandro se encontraba en el lugar acompañado de su pareja y su mascota. En un descuido, la perrita cayó o se lanzó al agua, lo que motivó al joven a ingresar de inmediato para auxiliarla. Sin embargo, Alejandro no pudo salir a la superficie y desapareció ante la mirada desesperada de su acompañante.

Desde el momento de la desaparición, familiares y amigos iniciaron una vigilia y búsqueda incesante, con la esperanza de encontrarlo con vida.

Hallazgo y operativo de rescate

Al promediar el mediodía de este domingo, buzos y personal de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y brigadas de la Gobernación localizaron el cadáver en la zona de Santa Carla, dentro del mismo complejo de lagunas del Plan 3.000.

La escena del hallazgo fue desgarradora. Los familiares, que aguardaban en las orillas, rompieron en llanto al confirmarse la identidad del joven mientras los rescatistas realizaban las maniobras para extraer el cuerpo del agua.

Una vez recuperado, el cuerpo de Alejandro Cordero fue custodiado por la Policía para su posterior traslado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas exactas del deceso.

Mira la programación en Red Uno Play