Policial

Apareció un lagarto gigante en una casa de la Virgen de Luján y fue rescatado

El reptil fue hallado dentro de una vivienda en la avenida Virgen de Luján, donde habitan adultos mayores y menores de edad. El operativo se realizó sin heridos y el animal fue liberado en su hábitat natural.

Silvia Sanchez

31/01/2026 18:58

Apareció un lagarto gigante en una casa de la Virgen de Luján y fue rescatado. Foto Gobernación Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Momentos de susto y sorpresa se vivieron en un domicilio ubicado en la zona de la avenida Virgen de Luján, octavo anillo, en la ciudad de Santa Cruz, tras el hallazgo de un lagarto de casi dos metros de longitud al interior de la vivienda.

El Equipo de Rescate de Fauna Silvestre de la Gobernación de Santa Cruz acudió de inmediato al lugar luego de recibir la alerta, ya que en el inmueble residen personas de la tercera edad y menores, lo que elevó el nivel de riesgo.

El responsable de la unidad, Jorge Zúñiga, informó que se activaron los protocolos de seguridad y que el operativo se realizó con el apoyo de la unidad de bomberos forestales.

“Nos contactamos rápidamente con los vecinos y nos trasladamos al lugar para realizar la contención del animal. El rescate fue exitoso y no se registraron personas heridas”, explicó Zúñiga.

Tras ser asegurado, el lagarto fue sometido a una revisión veterinaria, confirmándose que se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, fue reubicado en la zona de Colpa Bélgica, al norte del departamento, un entorno con laguna, vegetación y condiciones óptimas para su supervivencia.

Desde la Gobernación reiteraron el llamado a la población a no manipular animales silvestres y reportar cualquier avistamiento a la línea gratuita 800-14-2052, priorizando la seguridad de las familias y la protección de la fauna.

