Primer feminicidio del 2026 en La Paz: mujer de 27 años muere tras presunta agresión de su esposo

El Fiscal Departamental confirmó que se investiga el primer presunto feminicidio de 2026 en La Paz. La víctima, una mujer de 27 años, habría sido golpeada por su esposo, quien fue aprehendido por la Policía.

Silvia Sanchez

31/01/2026 17:20

Feminicidio en La Paz: esposo detenido tras muerte de joven de 27 años. Foto Fiscalía de La Paz
La Paz, Bolivia

La Fiscalía de La Paz investiga el primer presunto feminicidio del año 2026 en el departamento. La víctima es Fabiola N.C., de 27 años, y el principal sospechoso del crimen es su esposo, Rubén A.S.P., de 31 años, quien se encuentra aprehendido.

El Fiscal Departamental, Luis Carlos Torrez, informó que el Equipo Multidisciplinario de Delitos contra la Vida se trasladó al domicilio de la pareja en la ciudad de El Alto para realizar el levantamiento legal del cuerpo, recolectar indicios genéticos y materiales. El cadáver fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se determinará la causa exacta de la muerte.

Según los primeros datos preliminares, la mujer habría sido golpeada de manera violenta por su esposo. El hecho ocurrió la madrugada del 31 de enero de 2026, después de que la pareja regresara de una fiesta y sostuviera una discusión. Se presume que el sospechoso agredió a la mujer con puños y patadas.

Al notar que Fabiola no reaccionaba, el hombre la trasladó en su minibús a una clínica, donde llegó sin signos vitales. Los médicos de turno alertaron a la Policía, al percatarse de que la muerte no se habría producido por causas naturales.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del crimen y las pruebas serán analizadas por la Fiscalía para sustentar la acusación.

