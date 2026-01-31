Tragedia en el Beni: accidente en la vía que une Reyes con Rurrenabaque deja una profesora fallecida

Autoridades policiales retuvieron el motorizado de alto tonelaje involucrado mientras se esperan los peritajes oficiales.
31/01/2026 12:20
La carretera Reyes – Rurrenabaque, en Beni, fue el escenario de un trágico siniestro vial donde en las últimas horas perdió la vida la licenciada Harmony Flores, maestra de la Unidad Educativa Guaguauno.
De acuerdo con las versiones preliminares de testigos presenciales, "la educadora habría sido impactada por un vehículo de alto tonelaje" mientras transitaba por la zona.
Tras el suceso, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión del conductor y el secuestro del motorizado para iniciar las investigaciones correspondientes.El caso permanece bajo custodia policial a la espera de los peritajes técnicos que determinen las responsabilidades de este desenlace fatal.
