Decreto que elimina el IVA a combustibles se firmó de manera digital

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, marcó un hito administrativo al suscribir mediante firma digital el Decreto Supremo 5533. Esta normativa establece una excepción estratégica al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que personas naturales y jurídicas logren importar hidrocarburos con arancel cero.

La implementación tecnológica de esta firma se sustenta legalmente en el Decreto Supremo 5515, consolidando la modernización del despacho presidencial. Este avance permite una respuesta inmediata ante las necesidades energéticas, eliminando las barreras burocráticas tradicionales en la gestión de combustibles.

Por su parte, el canciller Fernando Aramayo subrayó la relevancia de este mecanismo.

El diplomático afirmó: “El trabajo del despacho digital del presidente, es una prueba clara de la acción que se puede dar, por ejemplo, con la suscripción digital de este decreto”.

