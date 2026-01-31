TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Motociclista herido Intento de rapto

32ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Decreto que elimina el IVA a combustibles se firmó de manera digital

El Canciller destaca la eficiencia del despacho presidencial tras la eliminación de aranceles.

Ximena Rodriguez

31/01/2026 13:49

Decreto que elimina el IVA a combustibles se firmó de manera digital. Imagen referencial
Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, marcó un hito administrativo al suscribir mediante firma digital el Decreto Supremo 5533. Esta normativa establece una excepción estratégica al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que personas naturales y jurídicas logren importar hidrocarburos con arancel cero.

La implementación tecnológica de esta firma se sustenta legalmente en el Decreto Supremo 5515, consolidando la modernización del despacho presidencial. Este avance permite una respuesta inmediata ante las necesidades energéticas, eliminando las barreras burocráticas tradicionales en la gestión de combustibles.

Por su parte, el canciller Fernando Aramayo subrayó la relevancia de este mecanismo.

El diplomático afirmó: “El trabajo del despacho digital del presidente, es una prueba clara de la acción que se puede dar, por ejemplo, con la suscripción digital de este decreto”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD