TSE anuncia reforma a la Ley Electoral tras las subnacionales

En Bolivia la ley 026 del Régimen Electoral tiene los días contados, así lo ha dado a entender el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Avila al señalar que están alistando la presentación de una modificación a la norma que será presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Una de las cuestiones que amerita su modificación, según Avila, el tiempo de la espera de 72 horas, inhabilitación de candidatos, la prohibición de circulación ‘que no pasa en ningún lugar del mundo’, y otros.

“Como TSE esperamos que este sea el último proceso electoral en el que estemos utilizando esta ley, lo hemos dicho clara y contundentemente esta ley necesita modificaciones, terminado este proceso electoral vamos a presentar esas modificaciones a la ALP”, explicó.

Este domingo 22 de marzo en Bolivia se van a elegir a más de 5.400 autoridades entre gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales.

El proceso electoral de 2026 se desarrollará en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la legislación electoral vigente, garantizando el derecho de las bolivianas y los bolivianos a elegir a sus autoridades mediante el voto.

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