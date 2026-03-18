¿Cómo marcar la papeleta? Guía para que tu voto sea válido y no anulado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) compartió las directrices oficiales para las Elecciones Subnacionales 2026 en cada uno de los departamentos del país. Para que tu participación sea efectiva y tu voto no sea anulado por errores técnicos, sigue esta guía.

Es fundamental entender que cada franja (sección horizontal) es independiente para el conteo de votos. Puedes elegir candidatos de distintas organizaciones políticas en cada franja si así lo deseas. Esto permite al elector realizar un "voto cruzado", eligiendo candidatos de diferentes siglas políticas en cada nivel.

Cómo marcar tu papeleta y asegurar la validez de tu voto en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí

1. Entiende tus papeletas

Al llegar a tu mesa de sufragio, recibirás dos papeletas.

Papeleta Departamental (3 Votos)

En esta papeleta encontrarás tres secciones. Debes marcar una sola vez en cada una:

Franja 1: Gobernadora o Gobernador.

Franja 2: Asambleísta departamental por territorio.

Franja 3: Asambleísta departamental por población.

Papeleta Municipal (2 Votos)

Esta papeleta es ligeramente más pequeña (5 centímetros menos) y consta de dos secciones:

Franja 1: Alcaldesa o Alcalde.

Franja 2: Concejalas o Concejales.

2. El momento del depósito en el ánfora

Una vez marcadas tus preferencias en secreto, debes depositar las papeletas en sus ánforas correspondientes para que el escrutinio sea ordenado:

Ánfora con etiqueta GRIS: Exclusiva para la papeleta departamental .

Ánfora con etiqueta CAFÉ: Exclusiva para la papeleta municipal.

Guía para el votante en Beni: Así debes marcar tus papeletas este 22 de marzo

Debido a la estructura administrativa de la región, los ciudadanos benianos deberán emitir una mayor cantidad de votos que en otros departamentos.

1. La Papeleta Departamental: Cuatro votos clave

A diferencia de otros departamentos, en Beni la papeleta departamental cuenta con cuatro franjas independientes. Debes marcar una sola vez en cada una de ellas para que tu voto sea válido:

Franja 1: Gobernadora o Gobernador y Vicegobernadora o Vicegobernador.

Franja 2: Subgobernadora o Subgobernador.

Franja 3: Corregidora o Corregidor (nota: esta opción no aplica en los seis recintos del Territorio Indígena Multiétnico - TIM).

Franja 4: Asambleísta departamental por territorio.

2. La Papeleta Municipal: Dos votos adicionales

En la segunda papeleta (de color café y tamaño más reducido), elegirás a tus autoridades locales:

Franja 1: Alcaldesa o Alcalde.

Franja 2: Concejalas o Concejales.

3. Depósito en ánforas:

La papeleta departamental va en el ánfora con etiqueta gris .

La papeleta municipal va en el ánfora con etiqueta café.

Guía Electoral Santa Cruz: Cómo votar correctamente este 22 de marzo

Es fundamental que los electores cruceños conozcan la estructura de sus papeletas para asegurar que su voto sea válido y represente su voluntad en las urnas.

1. Papeleta Departamental: Tres niveles de elección

En Santa Cruz, la papeleta departamental (la más grande) consta de tres franjas independientes. Debes realizar una sola marca por franja:

Franja 1: Gobernadora o Gobernador y Vicegobernadora o Vicegobernador.

Franja 2: Asambleísta departamental por territorio.

Franja 3: Asambleísta departamental por población.

2. Papeleta Municipal: Dos votos locales

La segunda papeleta, identificada por ser 5 centímetros más pequeña que la departamental, sirve para elegir a las autoridades de tu municipio:

Franja 1: Alcaldesa o Alcalde.

Franja 2: Concejalas o Concejales.

3. Uso de ánforas:

La papeleta departamental se deposita en el ánfora con etiqueta gris .

La papeleta municipal se deposita en el ánfora con etiqueta café.

Elecciones en Tarija: Guía completa para votar correctamente

En esta región, la cantidad de papeletas y votos varía según el municipio, por lo que es vital que el ciudadano identifique correctamente su zona de votación para que su sufragio sea válido.

1. ¿Cuántas papeletas recibirás?

La entrega de materiales en la mesa de sufragio dependerá de tu ubicación geográfica:

En la mayor parte del departamento: Recibirás dos papeletas (departamental y municipal).

En la Región del Gran Chaco: Recibirás tres papeletas (departamental, municipal y regional).

2. Estructura de las Papeletas y Franjas

Papeleta Departamental (3 Votos)

Válida para todo el departamento. Debes marcar una sola vez en cada una de sus tres franjas:

Franja 1: Gobernadora o Gobernador y Vicegobernadora o Vicegobernador.

Franja 2: Asambleísta departamental por territorio.

Franja 3: Asambleísta departamental por población.

Papeleta Municipal (2 Votos)

Válida para elegir autoridades locales en tu municipio:

Franja 1: Alcaldesa o Alcalde.

Franja 2: Concejalas o Concejales.

Papeleta Regional (Exclusiva Gran Chaco - 4 Votos)

Si votas en la Región del Gran Chaco, recibirás esta tercera papeleta con cuatro secciones independientes:

Franja 1: Ejecutiva o Ejecutivo Regional.

Franja 2: Ejecutiva o Ejecutivo de Desarrollo (específico para los municipios de Caraparí y Villa Montes).

Franja 3: Asambleísta regional por territorio.

Franja 4: Asambleísta regional por población.

3. Depósito en Ánforas

Al terminar de marcar en secreto, debes depositar cada papeleta en su ánfora correspondiente según el color de la etiqueta:

Etiqueta GRIS: Papeleta departamental.

Etiqueta VERDE: Papeleta regional (solo en el Gran Chaco).

Etiqueta CAFÉ: Papeleta municipal.

Guía de votación en Pando: Cómo marcar tus papeletas y asegurar un voto válido

Es fundamental que los ciudadanos pandinos identifiquen las secciones de sus papeletas, ya que existen variaciones según la provincia.

1. La Papeleta Departamental: Tres votos con una excepción

En Pando, la papeleta departamental (etiqueta gris) requiere que emitas tres votos distintos en franjas independientes:

Franja 1: Gobernadora o Gobernador y Vicegobernadora o Vicegobernador.

Franja 2: Asambleísta departamental por territorio.

Franja 3: Asambleísta departamental por población (Atención: Esta franja solo está habilitada para los votantes en las provincias Madre de Dios y Nicolás Suárez).

2. La Papeleta Municipal: Elección de autoridades locales

La segunda papeleta (etiqueta café) es común para todo el departamento y consta de dos secciones:

Franja 1: Alcaldesa o Alcalde.

Franja 2: Concejalas o Concejales.

3. Depósito en ánforas:

La papeleta departamental va en el ánfora con etiqueta gris .

La papeleta municipal va en el ánfora con etiqueta café.

Recomendaciones para evitar la anulación del voto

Para garantizar que tu voluntad sea contada correctamente por los jurados de mesa, toma en cuenta:

Marca permitida: Realiza una cruz ( X ), un signo más ( + ) o una marca clara dentro del recuadro blanco que se encuentra debajo de la fotografía de tu candidato.

Un solo signo por franja: Si marcas más de un recuadro en una misma franja horizontal, el voto para esa categoría específica será anulado.

Sin escrituras externas: No escribas mensajes, nombres ni realices dibujos en ninguna parte de la papeleta.

Cuidado físico: No rompas ni manches el documento electoral al momento de recibirlo o depositarlo.

Logística del día de sufragio

Horario de votación: Las mesas funcionarán desde las 08:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. Se recomienda asistir temprano para evitar aglomeraciones bajo las condiciones climáticas de la región.

Documento habilitante: Solo se puede votar con la Cédula de Identidad original y física. Se aceptarán documentos vencidos con un máximo de un año de antigüedad.

Extranjeros: Residentes extranjeros con más de dos años de permanencia legal pueden votar exclusivamente por autoridades municipales.

El Certificado de Sufragio

Al finalizar tu voto, asegúrate de que el presidente de mesa te entregue tu certificado de sufragio. Este documento es el único comprobante legal que te permitirá realizar trámites bancarios y administrativos en todo el país durante los próximos 90 días.

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