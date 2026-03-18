Defensoría alerta por inhabilitaciones “extemporáneas”

La institución advirtió que las decisiones adoptadas a pocos días de las elecciones subnacionales generan incertidumbre y debilitan la confianza ciudadana en el proceso democrático.
18/03/2026 17:21
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La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las recientes inhabilitaciones registradas en la etapa preelectoral de las elecciones subnacionales 2026, señalando que varias de estas decisiones fueron adoptadas a pocos días de la jornada de votación.
Según el pronunciamiento, en el departamento de Pando se notificó a una organización política apenas siete días antes de las elecciones, mientras que en la ciudad de El Alto se registraron al menos tres inhabilitaciones a solo cuatro días del proceso electoral, lo que genera incertidumbre en la ciudadanía.
La institución advirtió que la democracia requiere condiciones de estabilidad, previsibilidad y confianza para su correcto funcionamiento, por lo que remarcó la responsabilidad de las entidades del sistema democrático, en especial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), de garantizar procesos transparentes y fortalecer la participación ciudadana.
Asimismo, enfatizó que uno de los principios fundamentales del sistema democrático es la existencia de reglas claras y previsibles. En ese sentido, alertó que decisiones tomadas en etapas cercanas a la elección pueden afectar no solo los resultados, sino también la percepción sobre la legalidad del proceso.
La Defensoría también observó la falta de información clara y oportuna sobre las razones que sustentan estas inhabilitaciones, lo que vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada y debilita la confianza en las instituciones.
En ese marco, señaló que las decisiones extemporáneas y sin adecuada comunicación pública generan opacidad y afectan la percepción de imparcialidad del Órgano Electoral, lo que podría impactar negativamente en la credibilidad del proceso electoral.
Finalmente, la institución exhortó al OEP a actuar con criterios de oportunidad, transparencia y debida fundamentación, garantizando el acceso a información clara y fortaleciendo la seguridad jurídica. Asimismo, reiteró su rol como entidad independiente encargada de velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos en el país.
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