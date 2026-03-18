Defensoría alerta por inhabilitaciones “extemporáneas”

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las recientes inhabilitaciones registradas en la etapa preelectoral de las elecciones subnacionales 2026, señalando que varias de estas decisiones fueron adoptadas a pocos días de la jornada de votación.

Según el pronunciamiento, en el departamento de Pando se notificó a una organización política apenas siete días antes de las elecciones, mientras que en la ciudad de El Alto se registraron al menos tres inhabilitaciones a solo cuatro días del proceso electoral, lo que genera incertidumbre en la ciudadanía.

La institución advirtió que la democracia requiere condiciones de estabilidad, previsibilidad y confianza para su correcto funcionamiento, por lo que remarcó la responsabilidad de las entidades del sistema democrático, en especial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), de garantizar procesos transparentes y fortalecer la participación ciudadana.

Asimismo, enfatizó que uno de los principios fundamentales del sistema democrático es la existencia de reglas claras y previsibles. En ese sentido, alertó que decisiones tomadas en etapas cercanas a la elección pueden afectar no solo los resultados, sino también la percepción sobre la legalidad del proceso.

La Defensoría también observó la falta de información clara y oportuna sobre las razones que sustentan estas inhabilitaciones, lo que vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada y debilita la confianza en las instituciones.

En ese marco, señaló que las decisiones extemporáneas y sin adecuada comunicación pública generan opacidad y afectan la percepción de imparcialidad del Órgano Electoral, lo que podría impactar negativamente en la credibilidad del proceso electoral.

Finalmente, la institución exhortó al OEP a actuar con criterios de oportunidad, transparencia y debida fundamentación, garantizando el acceso a información clara y fortaleciendo la seguridad jurídica. Asimismo, reiteró su rol como entidad independiente encargada de velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos en el país.

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