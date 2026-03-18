David Vargas denuncia atentado a la democracia tras su inhabilitación

El candidato a la Alcaldía de El Alto por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), David Vargas, denunció un supuesto atentado contra la democracia tras conocerse su inhabilitación, asegurando que la medida no solo lo afecta a él, sino a la voluntad del pueblo alteño.

En conferencia de prensa, Vargas rechazó la decisión del Órgano Electoral y afirmó que no es “una persona manipulable”, sino un candidato que representa a la ciudadanía.

“No están atentando contra el mayor Vargas, están atentando contra la voluntad del pueblo”, sostuvo.

El candidato cuestionó duramente a las autoridades electorales, a quienes acusó de “destruir la democracia” y de responder a intereses políticos. En ese contexto, advirtió sobre el creciente malestar ciudadano y posibles protestas.

“La gente está empezando a hacerse escuchar y los alteños tienen sus formas de hacerlo”, señaló.

Pese a la inhabilitación, Vargas llamó a sus seguidores a mantener el respaldo en las urnas.

“El domingo deben votar por el ‘calvito’, vamos a ganar las elecciones”, afirmó.

Cuestiona fundamentos de la denuncia

El candidato también criticó los argumentos que dieron lugar a su inhabilitación, calificándolos de “incongruentes”. Según explicó, la denuncia en su contra no estaría correctamente formulada ni sustentada con pruebas.

“Ni siquiera han identificado correctamente mi nombre completo y dicen que no vivo en El Alto sin presentar ninguna prueba”, indicó, al asegurar que su equipo presentó documentación, testigos y evidencias que respaldan su residencia en la ciudad.

Apelación al TSE

El candidato confirmó que se encuentra cumpliendo los plazos legales para apelar la decisión y expresó su confianza en que no existen argumentos jurídicos sólidos para mantener su inhabilitación.

Finalmente, Vargas reiteró que continuará en carrera electoral y advirtió que “con la voluntad del pueblo alteño no se juega”, asegurando que la ciudadanía hará respetar su decisión en las urnas.

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