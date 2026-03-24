El Alto: El voto nulo supera el 23% con el cómputo al 62,58%

Más de 98 mil votos fueron anulados en la ciudad alteña, en una jornada marcada por la dispersión del voto y sin un liderazgo contundente.
24/03/2026 18:18
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El cómputo oficial para la Alcaldía de El Alto alcanzó el 62,58% de avance, revelando un dato que llama la atención: el voto nulo llega al 23,35%, uno de los más altos del proceso electoral.
En total, se registraron 98.473 votos nulos, frente a 300.400 votos válidos (71,22%), evidenciando un comportamiento electoral atípico en la ciudad.
Primer lugar
En medio de este escenario, el candidato de Unión por el Cambio (UPC), Eliser Nemesio Roca Tancara, se ubica en el primer lugar con 59.194 votos (19,71%).
Le siguen:
Elección fragmentada
Los resultados reflejan una fuerte dispersión del voto, con varios candidatos concentrando porcentajes similares y sin una diferencia amplia entre los primeros lugares.
Este comportamiento, sumado al alto número de votos nulos, configura un escenario electoral complejo en la ciudad alteña.
Más de 400 mil votos emitidos
Según los datos oficiales:
El conteo continúa en desarrollo, por lo que los resultados podrían modificarse en las próximas horas.
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