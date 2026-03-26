Alcalde electo de El Alto anuncia cambio total de funcionarios y auditorías a la gestión saliente

Elieser Roca advierte irregularidades, denuncia un municipio endeudado y promete una gestión con “cero corrupción”.
26/03/2026 0:07
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El alcalde electo de El Alto, Elieser Roca, anunció que una de sus primeras medidas será el cambio de la mayoría, e incluso de todos los funcionarios municipales, en respuesta a lo que calificó como un “clamor popular”.
“Vamos a cambiar a la mayoría, si no a todos los funcionarios”, afirmó.
La autoridad electa justificó esta decisión señalando que existen indicios de corrupción en varias áreas del municipio.
Denuncian irregularidades y corrupción
Roca aseguró que, tras una evaluación preliminar, encontró múltiples problemas en la administración municipal, a la que comparó con una “manzana podrida”.
“Donde analizamos al municipio lo vemos como una manzana podrida… hay corrupción”, sostuvo.
Indicó que las principales observaciones se centran en áreas como:
El alcalde electo anunció que impulsará auditorías a obras y a la gestión saliente, con el objetivo de identificar responsabilidades.
Advirtió que, de comprobarse irregularidades, se aplicarán sanciones contra los funcionarios involucrados.
“Las personas que han cometido estos errores van a ir donde corresponda”, señaló.
Municipio endeudado
Roca también alertó que recibirá un municipio con problemas económicos, asegurando que la actual gestión deja deudas y obras con observaciones.
“Nos están dejando un municipio totalmente endeudado”, afirmó.
Promesa de gestión transparente
Finalmente, el alcalde electo aseguró que su administración estará enfocada en la transparencia y el control.
“Queremos trabajar con cero corrupción”, enfatizó.
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