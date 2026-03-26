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Uno decide

Alcalde electo de El Alto anuncia cambio total de funcionarios y auditorías a la gestión saliente

Elieser Roca advierte irregularidades, denuncia un municipio endeudado y promete una gestión con “cero corrupción”.

Juan Marcelo Gonzáles

26/03/2026 0:07

Foto: Elieser Roca, Alcalde electo El Alto
El Alto

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El alcalde electo de El Alto, Elieser Roca, anunció que una de sus primeras medidas será el cambio de la mayoría, e incluso de todos los funcionarios municipales, en respuesta a lo que calificó como un “clamor popular”.

“Vamos a cambiar a la mayoría, si no a todos los funcionarios”, afirmó.

La autoridad electa justificó esta decisión señalando que existen indicios de corrupción en varias áreas del municipio.

Denuncian irregularidades y corrupción

Roca aseguró que, tras una evaluación preliminar, encontró múltiples problemas en la administración municipal, a la que comparó con una “manzana podrida”.

“Donde analizamos al municipio lo vemos como una manzana podrida… hay corrupción”, sostuvo.

Indicó que las principales observaciones se centran en áreas como:

  • Recaudaciones
  • Catastro
  • Dirección administrativa financiera
  • Obras públicas
  • Auditorías y posibles sanciones

El alcalde electo anunció que impulsará auditorías a obras y a la gestión saliente, con el objetivo de identificar responsabilidades.

Advirtió que, de comprobarse irregularidades, se aplicarán sanciones contra los funcionarios involucrados.

“Las personas que han cometido estos errores van a ir donde corresponda”, señaló.

Municipio endeudado

Roca también alertó que recibirá un municipio con problemas económicos, asegurando que la actual gestión deja deudas y obras con observaciones.

“Nos están dejando un municipio totalmente endeudado”, afirmó.

Promesa de gestión transparente

Finalmente, el alcalde electo aseguró que su administración estará enfocada en la transparencia y el control.

“Queremos trabajar con cero corrupción”, enfatizó.

 

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