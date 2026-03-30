El Alto: cambio en emisión de certificados en Serecí genera largas filas

Decenas de personas formaron largas filas desde la madrugada en oficinas del Servicio de Registro Cívico (Serecí) en la Terminal Metropolitana de El Alto, luego del anuncio de suspensión de emisión de certificados en sus oficinas centrales.

La alta demanda responde a que los ciudadanos buscan obtener documentos antes de la entrada en vigencia de la nueva modalidad.

Cambio en la emisión de certificados

La medida establece que los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción dejarán de tramitarse en estas dependencias y pasarán a ser gestionados en las 189 oficialías del Registro Civil en el departamento de La Paz.

“Son los últimos días (…) que van a poder obtener este documento de las oficinas centrales del Sereci”, se informó durante la atención a los usuarios.

La situación generó preocupación entre la población, principalmente por la posible diferencia de costos entre el Serecí y las oficialías.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado los nuevos tarifarios ni las condiciones del servicio descentralizado, lo que mantiene la incertidumbre entre quienes requieren estos documentos con urgencia.

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