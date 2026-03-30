Descanso laboral este lunes 30 de marzo: ¿quiénes se benefician y cómo se aplica la medida?

El 30 de marzo se conmemora en Bolivia el Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Asalariado del Hogar, jornada que contempla descanso laboral con goce de haberes para este sector, según un comunicado oficial del Ministerio de Trabajo.

La medida alcanza exclusivamente a trabajadoras y trabajadores asalariados del hogar, en el marco de lo establecido por la Ley N° 181, que reconoce esta fecha como un día de conmemoración con suspensión de actividades.

¿Cómo se aplicará la medida?

De acuerdo con el comunicado DGTHSO-012/2026, el descanso es de cumplimiento obligatorio, por lo que los empleadores deben otorgar la jornada libre sin afectar el salario.

Esto implica que las personas beneficiadas no deben asistir a sus fuentes laborales, pero sí recibir el pago completo correspondiente al día, conforme a la normativa vigente.

Alcance de la disposición

La disposición no se extiende a otros sectores laborales, ya que está dirigida únicamente a quienes se desempeñan en el trabajo asalariado del hogar.

El Ministerio de Trabajo recordó que esta medida se enmarca también en la Constitución Política del Estado, que garantiza derechos laborales y condiciones dignas para este grupo de trabajadores.

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