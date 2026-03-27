Bolivia vs Irak: cuándo, a qué hora y dónde se juega el partido por el Mundial 2026

El equipo nacional dio un paso clave en un duelo exigente y ahora buscará concretar su regreso a una cita mundialista luego de 32 años de ausencia, en lo que sería su cuarta participación en la historia.
27/03/2026 12:15
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La selección de Bolivia quedó a un partido de clasificar al Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Surinam y avanzar a la final del repechaje.
El duelo clave se disputará el martes 31 de marzo, desde las 20:00 (hora de Bolivia), en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Un duelo que define la clasificación
El encuentro frente a Irak definirá cuál de las dos selecciones se quedará con el boleto al Mundial.
El ganador integrará el Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega, en la fase de grupos del torneo.
Bolivia, a un paso de volver al Mundial
La Verde buscará poner fin a una ausencia de 32 años sin clasificar a una Copa del Mundo, en lo que sería su cuarta participación histórica.
El equipo llega tras un triunfo trabajado ante Surinam, en un partido que exigió reacción y solidez.
Contexto del repechaje intercontinental
En la otra llave, Jamaica enfrentará a República Democrática del Congo, cuyo ganador se sumará al Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Ambos partidos definirán los últimos cupos al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
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